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В Кремле признают за Ираном право на мирный атом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия поддерживает усилия по мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и ориентируется на официальные заявления Тегерана о том, что иранская сторона не вынашивает планы обладать ядерным оружием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что страны имеют право на мирную энергию. Использование мирной атомной энергии происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества. Так происходит везде, во всех странах мира. И, конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право", - сказал он.

Он добавил: "Что касается упреков (в адрес - ИФ) иранской стороны в том, что они собираются завладеть ядерным оружием, то мы, прежде всего, исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет, и что Иран не хочет обладать, не вынашивает планов обладать ядерным оружием".

Так Песков прокомментировал информацию американской стороны о том, что потенциальная сделка по иранской ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана Тегераном.

Пресс-секретарь подчеркнул: "Разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы, и поддерживаем эти усилия".

Иран МАГАТЭ Дмитрий Песков США
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