Премьер-министр Монголии подал в отставку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн подал в отставку после того, как не сумел заручиться достаточной поддержкой депутатов при голосовании о доверии в парламенте, сообщает The Guardian.

В поддержку премьер-министра высказались 44 депутата при необходимом минимуме в 64 голоса.

Голосование состоялось после нескольких недель протестов, которые начались после появления сообщений о чрезмерных тратах сына премьер-министра.