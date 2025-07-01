Монголия сократит расходы бюджета из-за падения цен на уголь

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Монголии намерены принять поправки в консолидированный бюджет страны на 2025 год, предусматривающие сокращение доходов на 3,2 трлн тугриков ($910,4 млн - ИФ) и расходов на 1,9 трлн тугриков ($530,6 млн - ИФ), сообщил в парламенте премьер-министр страны Гомбожавын Занданшатар. Об этом сообщает сайт правительства.

"Сложилась реальная ситуация, когда доходы бюджета сократятся на 3,2 трлн тугриков, в основном из-за резкого падения цен на уголь. Например, предварительные оценки показывают, что если бюджет не будет изменен, то импорт увеличится, тугрик ослабнет, а инфляция продолжит расти. Важно отметить, что, согласно исследованию, если доход домохозяйств в Монголии не увеличится, а инфляция вырастет на 1%, то около 24 тыс. человек окажутся под угрозой бедности", - сказал Зандашантар.

По его словам, при утверждении бюджета на текущий год цена на уголь прогнозировалась на уровне $105 за тонну. Однако международные эксперты предупреждают о том, что цены в 2025 году упадут более чем на $40-70 и останутся на этом уровне в течение следующих 1-2 лет. По большей части это связано с замедлением промышленной активности Китая - главного покупателя монгольского угля.

Корректировка бюджета предусматривает экономию средств на всех уровнях власти путем заморозки или сокращения несущественных расходов. Это, в частности, расходы на транспорт и деловые поездки, на субсидии государственным и частным организациям, на финансирование госзакупок, по которые еще не заключен контракт, а также сокращение численности госслужащих.

В случае принятия поправок доходы консолидированного бюджета страны в 2025 году сократятся до 30,209 трлн тугриков, расходы - до 31,575 трлн тугриков. Дефицит бюджета составит 1,366 трлн тугриков, или 1,5% ВВП.

Монголия в начале лета заявляла о планах провести секвестр бюджета республики с учетом экономии и риска падения доходов из-за снижения цен на коксующийся уголь и, как следствие, снижения сырьевого экспорта.

Сообщалось также, что продолжающееся сокращение объемов экспорта угля напрямую влияет на замедление экономического роста Монголии. Так, в конце июня правительство страны спрогнозировало рост ВВП по итогам текущего года на 5,5% - это на 1,9 п.п. ниже последнего прогноза Центрального банка Монголии.

Официальный курс на 1 июля - 3581,3 тугрика/$1.