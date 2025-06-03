В НАТО просят европейских союзников значительно усилить ПВО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс требует от европейских стран значительно нарастить возможности сил ПВО наземного базирования, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"В НАТО требуют от европейских стран-членов альянса нарастить средства ПВО наземного базирования в пять раз", - говорится в сообщении.

Эта тема будет обсуждаться на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает Bloomberg.

При этом, отмечается, что по замыслу НАТО не каждая отдельная страна должна нарастить свой потенциал в пять раз, а этот показатель является совокупным для европейских союзников по НАТО. Информации о конкретных сроках достижения этой цели не приводится.

По словам собеседника агентства, члены НАТО "остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО, которые защищают от угроз, в том числе от все более совершенных беспилотников, ракет и истребителей".

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону.