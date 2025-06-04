В Варшаве не видят "веских доказательств" присутствия ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Силовые ведомства Польши не имеют четкого подтверждения присутствия российского ядерного оружия в Белоруссии, заявил изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

"Хотя Лукашенко и заявил о наличии ядерного оружия в Беларуси, у нас нет веских доказательств этого", - сказал глава BBN.

"Однако мы знаем, что готовятся элементы инфраструктуры, боевые платформы для размещения такого оружия, проводится обучение с участием российских инструкторов", - отметил Луковский.

По его мнению, размещение ядерного оружия вблизи границ "с военной точки зрения бессмысленно, поскольку оно находится в зоне действия многих классических высокоточных видов оружия", и является элементом политической игры.

"Мы также создаем дилеммы для той стороны. Отсюда наша заинтересованность в углублении сотрудничества в рамках программы Nuclear Sharing (программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия - ИФ). Аналогичные элементы лежат в основе договора о расширенном сотрудничестве, подписанного с Францией", - добавил глава BBN.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии в республике нескольких десятков ядерных боеголовок.

В феврале Госдума ратифицировала двусторонний договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, согласно которому "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".