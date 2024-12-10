Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок

Александр Лукашенко Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в республике нескольких десятков ядерных боеголовок, передает "БелТА".

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал он.

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси", - отметил Лукашенко.

"Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот (комплекс - ИФ) "Орешник", - заявил президент Белоруссии.