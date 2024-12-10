Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок

Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок
Александр Лукашенко
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в республике нескольких десятков ядерных боеголовок, передает "БелТА".

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал он.

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси", - отметил Лукашенко.

"Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот (комплекс - ИФ) "Орешник", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Хиросима Белоруссия Нагасаки Орешник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия решила произвести для себя пусковую установку "Орешника", а ракеты получить из РФ

Смена власти в Сирии

ВМС Израиля провели операцию по уничтожению сирийских кораблей в Латакии

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны
Смена власти в Сирии

Командующий КСИР заявил об отсутствии в Сирии иранских военнослужащих

Смена власти в Сирии

Израиль продолжает наносить авиаудары по военным объектам в Сирии

Смена власти в Сирии

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Что случилось этой ночью: вторник, 10 декабря

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов
Военная операция на Украине

США вооружат и обучат новобранцев ВСУ при снижении призывного возраста

Смена власти в Сирии

США пока не планируют наращивать военное присутствие с Сирии

США пока не планируют наращивать военное присутствие с Сирии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5534 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });