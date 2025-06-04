Польша оценила объем своей поддержки Украины в 5 млрд евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сумма поддержки Польшей Украины приближается к 5 млрд евро, заявил изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

"По нашим оценкам, мы оказали Украине поддержку, в том числе военную, на сумму почти 5 млрд евро", - сказал глава BBN.

Он отметил, что "эта сумма не выводит нас на лидирующие позиции. Однако мы оказали ключевую военную помощь в абсолютно самый важный момент. Когда во многих странах шли обсуждения о ее предоставлении, мы предоставили сотни танков и транспортеров, что позволило оснастить войска в масштабе более дивизии".

По словам главы польской спецслужбы, "наши возможности поддержки сегодня ограничены, тем более что Польша находится в совершенно ином положении, чем другие страны. Мы должны заполнить пробелы после предоставленного оборудования и расширить наши вооруженные силы, чтобы эффективно сдерживать Россию".

"Несмотря на это, мы продолжаем оказывать поддержку по мере наших возможностей. Например, мы обеспечиваем связью украинские войска с использованием Starlink, предоставляем запасные части к переданной технике, а также целый спектр боевых средств", - добавил он.