Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет сотрудничества с Украиной при премьер-министре Польши Дональде Туске подготовил доклад, согласно которому в 2022-2024 годах Варшава направила на помощь Украине более 100 млрд злотых, или около $30 млрд в эквиваленте.

В документе, который цитируют польские СМИ, отмечается, что это "ставит Польшу на третье место в мире по этому показателю, сразу после США и Германии", которые за указанный период выделили на эти цели порядка $79 млрд и $38 млрд соответственно.

"Что касается военной помощи, то в период с 2022 по 2024 год Польша предоставила украинцам 586 бронемашин, 137 артиллерийских систем, 318 танков, 10 вертолетов Ми-24, 10 истребителей МиГ-29", - говорится в отчете.