Поиск

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет сотрудничества с Украиной при премьер-министре Польши Дональде Туске подготовил доклад, согласно которому в 2022-2024 годах Варшава направила на помощь Украине более 100 млрд злотых, или около $30 млрд в эквиваленте.

В документе, который цитируют польские СМИ, отмечается, что это "ставит Польшу на третье место в мире по этому показателю, сразу после США и Германии", которые за указанный период выделили на эти цели порядка $79 млрд и $38 млрд соответственно.

"Что касается военной помощи, то в период с 2022 по 2024 год Польша предоставила украинцам 586 бронемашин, 137 артиллерийских систем, 318 танков, 10 вертолетов Ми-24, 10 истребителей МиГ-29", - говорится в отчете.

Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });