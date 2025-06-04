Лондон поставит Киеву 100 тысяч ударных дронов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Великобритания намерена поставить Украине в текущем году в общей сложности 100 тыс. беспилотников, сообщило британское Министерство обороны.

"Соединенное Королевство инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов в этом году для поставки Украине 100 тысяч дронов по сравнению с 10 тысяч в минувшем году", - говорится в сообщении.

Ведомство указало, что "десятки тысяч дронов уже переданы" Украине в 2025 году. Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили позднее 4 июня на заседании контактной группы по военным поставкам на Украину сообщит о передаче Украине с начала года 140 тысяч артиллерийских снарядов и выделении дополнительных 247 млн фунтов стерлингов на подготовку украинских военных, отметили в военном ведомстве.