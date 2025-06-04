Поиск

Лондон поставит Киеву 100 тысяч ударных дронов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Великобритания намерена поставить Украине в текущем году в общей сложности 100 тыс. беспилотников, сообщило британское Министерство обороны.

"Соединенное Королевство инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов в этом году для поставки Украине 100 тысяч дронов по сравнению с 10 тысяч в минувшем году", - говорится в сообщении.

Ведомство указало, что "десятки тысяч дронов уже переданы" Украине в 2025 году. Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили позднее 4 июня на заседании контактной группы по военным поставкам на Украину сообщит о передаче Украине с начала года 140 тысяч артиллерийских снарядов и выделении дополнительных 247 млн фунтов стерлингов на подготовку украинских военных, отметили в военном ведомстве.

Великобритания Украина Джон Хили Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что военное присутствие США в стране сокращено не будет

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Иран может согласиться на создание регионального консорциума по обогащению урана

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 4 июня

Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР

Армия обороны Израиля нанесла удары по югу Сирии

Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший израильский аэропорт

Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший израильский аэропорт
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });