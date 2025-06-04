Глава МИД ФРГ выступил за скорейшее принятие дополнительных санкций ЕС в отношении РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти ФРГ стремятся к введению нового пакета санкций ЕС в отношении России как можно скорее, заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

"Мы добиваемся того, чтобы ввести 18-й пакет санкций как можно скорее", - приводит The Guardian слова министра.

Вадефуль выразил недовольство подходом России к переговорам с Украиной, которые состоялись ранее на этой неделе в Стамбуле.

Представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер, говоря о 18-м пакете санкций ЕС в отношении РФ, ранее заявила, что руководство ЕС уже высказывалось о возможности санкций против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", о внесении в санкционные списки дополнительных нефтеналивных судов, снижении потолка цен на российскую нефть.