Поиск

Глава МИД ФРГ выступил за скорейшее принятие дополнительных санкций ЕС в отношении РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти ФРГ стремятся к введению нового пакета санкций ЕС в отношении России как можно скорее, заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

"Мы добиваемся того, чтобы ввести 18-й пакет санкций как можно скорее", - приводит The Guardian слова министра.

Вадефуль выразил недовольство подходом России к переговорам с Украиной, которые состоялись ранее на этой неделе в Стамбуле.

Представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер, говоря о 18-м пакете санкций ЕС в отношении РФ, ранее заявила, что руководство ЕС уже высказывалось о возможности санкций против газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", о внесении в санкционные списки дополнительных нефтеналивных судов, снижении потолка цен на российскую нефть.

Германия ФРГ ЕС Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК предлагает продлить на год защиту для беженцев с Украины и готовить выход из этого статуса

Еврокомиссия планирует 17 июня представить план отказа от энергоносителей РФ

Еврокомиссия планирует 17 июня представить план отказа от энергоносителей РФ

В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений

В ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю метеонаблюдений

Литва построит объект для связи с кораблями НАТО на Балтике и базу близ границы с РФ

Российские корабли провели учение в Японском море

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Лондон поставит Киеву 100 тысяч ударных дронов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что военное присутствие США в стране сокращено не будет

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });