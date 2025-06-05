У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у южного берега Панамы в акватории Тихого океана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 03:09 по Москве в четверг землетрясения находился в 332 км южнее города Давид.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.