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У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у южного берега Панамы в акватории Тихого океана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 03:09 по Москве в четверг землетрясения находился в 332 км южнее города Давид.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Панама Тихий океан
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