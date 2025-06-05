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Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в среду меморандум, в котором поручил юристам пересмотреть президентские решения, подписанные бывшим президентом Джо Байденом. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме говорится: "В последние месяцы становится все более очевидным, что помощники бывшего президента Байдена злоупотребляли подписями президента путем использования автоподписи, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена".

В частности, поручено пересмотреть политические документы, включая гранты на помилование, указы, президентские меморандумы или другие политические решения президента, которые подписывались с применением автоподписи.

Юристам Белого дома, минюсту и другим ведомствам также поручено расследовать, не вступили ли "определенные лица в сговор с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно осуществлять полномочия и обязанности президента".

"От американской общественности целенаправленно скрывали того, кто обладает исполнительной властью, в то время как подпись Байдена стояла на тысячах документов, направленных на радикальные изменения в политике", - добавил Трамп.

Джо Байден Дональд Трамп США
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