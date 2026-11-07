Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийства 191 человека

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Лидер культа Судного дня пастор Пол Маккензи приговорен в Кении к 200 годам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

Агентство напоминает, что культ "Международная церковь хороших новостей", также известный как культ Малинди, связывают с гибелью более чем 400 человек.

Осужден Маккензи по делу об убийстве 191 человека. Один взрослый и 190 детей погибли после того, как пастор приказал своим последователям заморить себя голодом, чтобы встретиться с Иисусом. На некоторых телах были обнаружены следы удушений и ударов. Сам Маккензи в голодовке участия не принимал.

Также ему предъявлены обвинения в терроризме и непредумышленных убийствах еще более чем 200 человек. Другой суд рассматривает обвинения в жестоком обращении с детьми.

Помимо Маккензи перед судом предстали еще 28 членов секты, включая охранников, которые требовали от членов культа морить себя голодом, а также люди, помогавшие скрывать массовые захоронения. Вину признал лишь один из них.

Как напоминает АР, в 2023 году тела более 400 погибших были найдены в братских могилах на территории ранчо в округе Килифи, где Маккензи и последователи его учения жили в землянках. Опознать удалось 60 погибших, личности большинства жертв пока не установлены. Последователям было приказано уничтожить документы, иначе они не попадут на небеса.

Учение Маккензи характеризуется как антизападное: он провозгласил системы образования, здравоохранения и даже спорт и музыку злом Запада. Он основал культ еще в 2003 году, убедив сторонников, что может говорить с Богом. За это время организация неоднократно привлекала внимание правоохранительных органов из-за того, что он убеждал юных последователей бросить школу, а также не пускал к больным врачей, в результате чего несколько детей погибли.

Маккензи предсказывал, что конец света наступит в 2023 году.

Прокуроры требовали для него высшую меру. Однако в Кении приговоренные к казни все равно отбывают пожизненный срок, последняя смертная казнь была осуществлена в 1987 году.