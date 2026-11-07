Стрельба произошла на Рыночной площади Кракова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Погибшие и раненые есть в польском Кракове, где сегодня произошла стрельба.

Associated Press уточняет со ссылкой на местные власти, что стрельба произошла на Рыночной площади в центре города.

Позднее полиция Малопольского воеводства, что погибли не менее пяти человек.

По данным Польского телевидения сообщила, что еще не менее десяти человек получили ранения.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Человек, совершивший нападение, задержан. При задержании он получил ранение, и помещен в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий. Полиция выясняет мотивы его действий.