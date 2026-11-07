Поиск

Стрельба произошла на Рыночной площади Кракова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Погибшие и раненые есть в польском Кракове, где сегодня произошла стрельба.

Associated Press уточняет со ссылкой на местные власти, что стрельба произошла на Рыночной площади в центре города.

Позднее полиция Малопольского воеводства, что погибли не менее пяти человек.

По данным Польского телевидения сообщила, что еще не менее десяти человек получили ранения.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Человек, совершивший нападение, задержан. При задержании он получил ранение, и помещен в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий. Полиция выясняет мотивы его действий.

Краков Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стрельба произошла на Рыночной площади Кракова

В МИД РФ назвали развертывание на Украине иностранных военных контингентов категорически неприемлемым

У РФ и США остаются "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении

Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийства 191 человека

 Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийства 191 человека

В МИД РФ отметили, что шансы на переговорное урегулирование по Украине сохраняются

Фицо считает, что референдум о присоединении Словакии к ЕС был сфальсифицирован

Глава МИД Италии сообщил, что его личные данные оказались в даркнете

 Глава МИД Италии сообщил, что его личные данные оказались в даркнете

В КСИР сообщили об успехе Ирана в создании собственных оборонительных систем

Ученые зафиксировали на Солнце более 30 вспышек за двое суток

Илон Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck

 Илон Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12825 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4090 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов