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ЕС продлил приостановку для Украины своих защитных мер по железу и стали

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что принял постановление о продлении приостановки защитных мер Евросоюза в отношении железа и стали в поддержку экономики Украины.

"Цель состоит в том, чтобы облегчить проблемы, с которыми сталкиваются производители и экспортеры Украины (...). Однако Европейская комиссия (ЕК) сможет принять исполнительный акт о приостановке этого постановления для определенных продуктов на срок до двенадцати месяцев", - сообщается в опубликованном коммюнике совета.

В Брюсселе поясняют, что такая приостановка ЕК будет принята "в случае, если импорт этих продуктов из Украины увеличится до уровня, который нанесет значительный ущерб или будет угрожать нанесением ущерба промышленности союза, производящей аналогичную или напрямую конкурирующую продукцию".

Постановление вступит в силу 6 июня и будет применяться в течение трех лет.

В Совете ЕС напомнили, что Евросоюз с 2018 года применяет защитные меры в отношении определенного импорта железа и стали для защиты своих производителей от мирового избыточного производства. В рамках своей поддержки Украины ЕС освободил Киев от этих мер. Постановление Совета ЕС от 5 июня 2025 года разрешает продление этого исключения.

ЕК ЕС Украина
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