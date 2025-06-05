Глава МИД Армении назвал отношения Еревана и Москвы партнерскими и здоровыми

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал партнерскими отношения между Ереваном и Москвой.

"Наши отношения с Россией очень партнерские. На бумаге закреплены наши отношения и обязательства, и мы пытаемся делать так, чтобы весь объем этих обязательств перед друг другом выполнялся", - сказал Мирзоян в парламенте в четверг.

По его словам, кроме договорных обязательств "у нас есть очень хорошее сотрудничество в разных сферах".

"Мы находимся в той же интеграционной структуре - ЕАЭС. Армения имеет выгодное для себя сотрудничество там", - сказал Мирзоян.

"Оцениваю наши отношения как нормальные, здоровые. Но это не означает, что все безоблачно и гладко. Есть проблемы, есть существенные вопросы, вокруг которых мы и наши российские коллеги имеют различные позиции. Мы знакомы с позициями друг друга и как-то нормально живем с этими различиями", - сказал глава МИД Армении.