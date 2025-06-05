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Пентагон провел испытание мощной авиабомбы для уничтожения больших кораблей

Пентагон провел испытание мощной авиабомбы для уничтожения больших кораблей
Бомбардировщик B-2 Spirit
Фото: Christian Petersen/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit провел испытание мощной авиабомбы Quicksink, предназначенной для уничтожения крупных надводных кораблей противника, сообщило издание Newsweek, ссылаясь на ВВС США.

Quicksink - это программа создания недорогой высокоточной авиабомбы, способной благодаря своим характеристикам, которые не раскрываются, гарантированно уничтожать большие боевые корабли. Тестирование авиабомбы, по данным Исследовательской лаборатории ВВС США, было проведено в конце апреля вблизи Флориды в Атлантике, а также в прошлом году на Тихом океане.

"Мы создали новое оружие Quicksink, которое значительно повышает нашу способность поражать неподвижные или движущиеся корабли", - заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Аллвин.

"Американский бомбардировщик-невидимка недавно испытал "революционное" оружие, предназначенное для потопления военных кораблей на фоне быстрого наращивания военно-морских сил Китая, бросающего вызов Соединенным Штатам в Тихом океане. Новое оружие, известное как Quicksink, способно "быстро и эффективно" топить морские цели", - сообщила в пресс-релизе Исследовательская лаборатория ВВС США.

В настоящее время китайский военно-морской флот из 370 кораблей и подлодок превосходит по количеству состав ВМС США, указывает издание.

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