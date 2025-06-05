Трамп хотел бы продавать Германии нефть и газ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сделать продажу американских нефти и газа частью торгового соглашения с Германией.

"Кстати, у нас так много нефти и газа, что вы просто не сможете купить все. У нас этих ресурсов настолько много, что, я надеюсь, это станет частью нашего торгового соглашения", - заявил он в четверг в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Трамп отметил, что в США "будут работать над этим", и выразил уверенность в том, что обсудит эту тему на переговорах с Мерцем позже в четверг.



