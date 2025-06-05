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Реальные доходы населения ФРГ в I квартале выросли на 1,2% г/г

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ в первом квартале 2025 года увеличился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года, по данным статистического управления страны.

Это самый слабый подъем с 2022 года.

Потребительские цены в январе-марте выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 1,2%. Этот показатель увеличился по итогам восьмого квартала подряд, отмечается в сообщении.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях, как энергоснабжение (+6,6%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+5,8%), а также информация и связь (+5,8%). Снижение было зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых (-2,4%).


Германия
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