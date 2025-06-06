ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее сохранения на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 б.п. - до 19-20%.

Банк России, сохранив ключевую ставку в апреле на уровне 21%, убрал направленный сигнал, оставив только нейтральную формулировку. ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

На апрельском заседании у членов совета, как сообщал ЦБ, был широкий консенсус по решению о самой ставке (оставить ее неизменной), фактически дискуссия шла только о сигнале. Звучали голоса в пользу умеренно жесткого сигнала, однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному.

На июньском заседании совета директоров ЦБ изучит новые данные, набор вариантов по ставке и сигналу будет шире, чем в апреле, заявил незадолго до начала "недели тишины" зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года, по данным Росстата, составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Годовая инфляция, согласно расчетам, 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля).

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень октября-ноября 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года. Данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса за июнь будут опубликованы уже после заседания совета директоров ЦБ.

Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 21%, так как пока не накопил достаточно данных, свидетельствующих об устойчивости замедления инфляции, считают аналитики SberCIB Investment Research. Они отмечают неоднородность динамики инфляции: рост цен сильно замедлился в категориях товаров и услуг, чувствительных к курсу рубля, но в прочих группах этого не произошло. "С другой стороны, появляется всё больше признаков уменьшения перегрева в экономической активности, на рынке труда и на кредитном рынке. Минфин по-прежнему планирует придерживаться параметров бюджетного правила. Это позволяет ЦБ заявить о готовности рассматривать смягчение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях", - отмечают эксперты. По их мнению, при продолжении текущих тенденций ЦБ снизит ставку на 200 б.п. в июле.

Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) также указывают, что на динамику индекса потребительских цен существенное влияние оказали укрепления рубля и перенос выплаты бонусов на декабрь прошлого года. "Устойчивость этих факторов дезинфляции - фактор риска для ЦБ. Поэтому для перехода к снижению ключевой ставки регулятору потребуется уверенное снижение инфляционных ожиданий (пока два месяца подряд фиксируется рост до 13,4%), стабилизация внешних условий (экспортные цены нефти снижаются четыре месяца подряд) и смягчение условий на рынке труда (безработица вновь перешла к снижению с сезонной корректировкой)", - пишут эксперты в обзоре. Они соглашаются, что Банк России может начать цикл снижения ставки не ранее июльского заседания.

Такого же мнения придерживаются аналитики ИБ "Синара". "По нашему мнению, в эту пятницу большинство членов совета директоров Банка России проголосуют за сохранение ключевой ставки на отметке 21%, как бы ни давили на них ожидания части рынка. Более вероятно, смягчать ДКП регулятор начнет со следующего заседания совета директоров 25 июля", - отмечают эксперты в обзоре.

Аналитики ФГ "Финам" считают, что предстоящее заседание ЦБ по ставке пройдет в условиях повышенной неопределенности. "Трудность состоит в выборе. С одной стороны, сохранение ключевой ставки на рекордном уровне в течение столь длительного времени (с октября прошлого года) при снижающейся инфляции и все более очевидном замедлении экономики создает риск "переохлаждения" экономической активности. С другой стороны, начало снижения ключевой ставки до достижения устойчивости и достаточной скорости снижения инфляции в целом и ее компонент, а также снижения инфляционных ожиданий населения создает риск, что инфляция снова начнет расти", - подчеркивают эксперты.

Вариант снижения ключевой ставки на предстоящем заседании не исключен, отмечают эксперты. "Но мы полагаем, что регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, при этом может вновь смягчить сигнал и риторику, "намекнув" на возможность начала ее снижения на ближайших заседаниях в случае наличия для этого благоприятных условий.

Аналитики Альфа-банка, Совкомбанка (MOEX: SVCB), банка "Русский стандарт" и ББР банка ждут сохранения ставки в пятницу на уровне 21%. Часть экспертов также допускает смягчение риторики регулятором.

По мнению экономистов Райффайзенбанка, сценарии сохранения ключевой ставки и ее снижения практически равновероятны. В пользу смягчения ДКП выступает почти вся ключевая макроэкономическая статистика. "Вероятно, основным фактором, который может удержать ЦБ от снижения ключевой ставки, является нежелание повторения ситуации 2024 года, когда после длительной паузы пришлось возобновить цикл ужесточения политики. Сейчас растут инфляционные ожидания населения, а снижение инфляции происходит неравномерно", - отмечают эксперты.

Аналитики компании "Астра управление активами" ожидают, что итоговый посыл по итогам заседания (решение + сигнал) будет значимо мягче апрельского, предполагая либо снижение ставки с аккуратным сигналом, либо неизменность ставки с явным намёком на больший шаг в июле.

Экономисты "Ренессанс Капитала" считают ("хотя и не без тени сомнения"), что ЦБ снизит ставку на 100 б.п. - до 20%. "Однако если регулятор сохранит ставку без изменения, то, полагаем, впервые с апреля 2019 года включит в пресс-релиз указание на скорое начало цикла снижения", - пишут они в обзоре.

Вышедшие данные по реальному сектору экономики за март-апрель пока не показывают существенного замедления экономики, что могло бы стать сигналом для устойчивого снижения ставки, отмечают аналитики "БКС мир инвестиций". "Однако финансовые показатели говорят о нарастании проблем в финансовом и реальном секторах. По итогам мая жесткость ДКП существенно возросла на фоне замедления инфляции. Сильно увеличились и кредитные риски, реализация которых приведет к существенному замедлению экономической активности", - подчеркивают эксперты. Они ждут снижения ставки ЦБ на ближайшем заседании на 100 б.п. - до 20%.

Эксперты "Т-Инвестиций" прогнозируют снижение ключевой ставки сразу на 200 б.п., но допускают и более скромный шаг в 100 б.п.

Аналитики компании "Цифра брокер" считают, что ЦБ снизит ставку на 200 б.п. - до 19%.