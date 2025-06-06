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Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не обслуживают рейсы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова.

Жуковский Домодедово
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