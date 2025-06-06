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Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии в четверг на негативных данных с рынка труда и слабых квартальных отчетностях ряда компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 247 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд, по данным министерства торговли. Это самый низкий объем с августа 2023 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения дефицита до $94 млрд.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали на 14,3% после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что основатель компании Илон Маск критикует разработанный им проект бюджета.

Цена акций PVH Corp. (SPB: PVH) рухнула на 18%. Владелец ряда известных брендов одежды (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) в первом финансовом квартале, который закончился 4 мая, получил чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее, а также ухудшил годовой прогноз.

Стоимость Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) уменьшилась на 2,3%. Компания объявила, что продает часть зарубежного бизнеса по выпуску потребительской и профессиональной бумажной продукции, оцениваемого в $3,4 млрд, бразильской Suzano.

Котировки бумаг Brown-Forman (SPB: BF.B) упали на 17,9% после того, как производитель виски Jack Daniel's сообщил о вероятном сокращении продаж и операционной прибыли в текущем финансовом году, который начался 1 мая.

Капитализация Ciena Corp. (SPB: CIEN) сократилась за день на 12,9%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий во втором финквартале (февраль-апрель) получил скорректированную прибыль хуже ожиданий аналитиков.

Акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) подешевели на 1,9%. Компания планирует сократить число рабочих мест, не задействованных в производстве, на 7 тыс. в рамках двухлетней программы реструктуризации. Также P&G намерена предпринять шаги для оптимизации цепочек поставок.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 1,4%. Авиастроительная компания заявила, что выплатит $1,1 млрд во избежание судебных разбирательств в отношении двух авиакатастроф лайнеров Boeing 737 MAX в 2018-2019 годах в рамках мирового соглашения с министерством юстиции США.

Стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 7,8%, Super Micro Computer Inc. - на 7,6%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 4,6%.

Между тем цена бумаг Planet Labs, специализирующейся на съемках Земли из космоса, взлетела на 49,4%. Компания сократила квартальный убыток более чем вдвое, а также дала хороший прогноз выручки на текущий период.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 0,3%, Dollar Tree (SPB: DLTR) - на 9,1%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 108 пунктов (на 0,25%) и составил 42319,74 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустилось на 31,51 пункта (на 0,53%) - до 5939,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 162,04 пункта (на 0,8%) и завершил сессию на отметке 19298,45 пункта.

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