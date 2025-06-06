Премьер Индии открыл самый высокий ж/д мост в мире

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, соединяющий Кашмирскую долину с остальной частью страны.

Его протяженность составляет 1,3 км, он расположен на высоте 359 м над уровнем моря. Это самый высокий железнодорожный мост в мире.

"Чинабский железнодорожный мост - это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром", - написал Моди в соцсети X.

Индийский премьер также дал старт инфраструктурным проектам стоимостью 460 млрд рупий ($5,4 млрд) в городе Катра, призванным улучшить сообщение на союзной территории Джамму и Кашмир.

Проекты придадут "импульс духовному туризму и создадут возможности для заработка", написал Моди перед их открытием.