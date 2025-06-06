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МАГАТЭ готова стать посредником между РФ и США в вопросе использования ядерного топлива

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ готова сыграть роль медиатора между США и Россией в вопросе безопасного использования атомного топлива, заявил глава международной организации Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ может сыграть свою роль в качестве медиатора, мы готовы к такой роли в случае, если обе стороны придут к пониманию о сотрудничестве по самым сложным вопросам, в том числе по использованию американского топлива (на Запорожской АЭС - ИФ)", - сказал гендиректор МАГАТЭ на брифинге в Калининграде по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Мы подтверждаем еще раз: любая эксплуатация атомного объекта должна происходить в стабильных условиях, в отсутствии проведения военных операций, с готовностью обеспечения технических служб безопасной эксплуатации данного объекта системами охлаждения, нескольких точек дополнительного электроснабжения и других", - добавил Гросси.

Ранее Лихачев сообщил, что "Росатом" обратился к главе МАГАТЭ с просьбой стать медиатором по взаимодействию с США в вопросе их топлива на Запорожской атомной электростанции.

"До нас в свое время была доведена озабоченность американской стороны и в лице Минэнерго о необходимости согласовывать действия - в первой части защиты интеллектуальной собственности американской продукции, и, собственно, мы всегда говорили, что для нас возможен любой вариант решения топливной проблемы, вариант, начиная с использования этого топлива, заканчивая его полной выгрузкой и возврата, соответственно, поставщику", - сказал Лихачев по итогам переговоров с Гросси в Калининграде.

Он сообщил, что на консультациях, прошедших с руководством МАГАТЭ, этот вопрос обсуждался. "И я попросил господина Гросси стать медиатором решения этой проблемы во взаимодействии с американской стороной, как в лице компании, так и в лице органов государственной власти, в лице атомного надзора. Благодарны генеральному директору МАГАТЭ за ответные шаги, позитивные, очень надеюсь, что мы найдем эту развязку во взаимодействии непосредственно с производителем топлива, и определим его дальнейшую судьбу", - сказал Лихачев.

И добавил: "Для нас тут нет ничего неизвестного, мы готовы к решению любой проблемы, но исходя в целом из нашего принципа ненарушения международных договоренностей, исполнения всех своих обязательств - готовы при посредничестве МАГАТЭ эту работу провести с американской стороной".


МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росатом США Алексей Лихачев Запорожская АЭС
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