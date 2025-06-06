Минэнерго Израиля одобрило продажу ГНКАР 10% в газовом проекте Тамар

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля одобрило сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) 10% акций в проекте разработки газового месторождения Тамар, принадлежащих израильскому миллиардеру Аарону Гоберу Френкелю, который владеет ими с 2021 года, сообщило Ynet со ссылкой на источники.

Стоимость сделки оценивается примерно в $1 млрд. По данным Ynet, Минэнерго одобрило ее после получения информации по слияниям и сделкам от Антимонопольного управления, а также после рассмотрения ее с точки зрения иностранных инвестиций.

Антимонопольное ведомство Израиля одобрило сделку с ГНКАР 14 мая.

Месторождение Тамар было открыто в 2009 году и остаётся одним из ключевых источников газа для Израиля. По данным независимой оценки, проведенной NSAI, предполагаемые запасы природного газа на месторождении составляют около 13,73 трлн куб. футов (389 млрд куб. м).

По данным ГНКАР, добыча газа на месторождении Тамар ведется с 2013 года с шести подводных добывающих скважин. Текущее соглашение для разработки этого месторождения действует до 2038 года и может быть продлено до 2047 года. Годовой объем добычи газа с месторождения - 10 млрд куб. м. В ближайшие три года планируется расширение проекта и бурение новых скважин, что позволит довести годовую добычу до примерно 15 млрд куб. м в год.

Как сообщалось, ГНКАР 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy (полностью контролируется Аароном Френкелем) о приобретении 10% доли участия в проекте "Тамар", одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье, расположенном в 90 км от побережья Хайфы.

По данным из открытых источников на март 2024 года, долевое участие сторон в проекте выглядело следующим образом: Chevron Corp. (США) - 25% (оператор), Isramco (Израиль) - 28,75%, Mubadala Energy (ОАЭ) - 11%, Union Energy - 11%, Tamar Petroleum (Израиль) - 16,75%, Dor Gas (Израиль) - 4%, Everest (Израиль) - 3,5%.

Кроме того, как сообщалось, консорциум в составе ГНКАР, BP и NewMed Energy в октябре 2023 года стал победителем тендера на получение лицензии министерства энергетики Израиля на проведение разведочных работ в Зоне I-6 вблизи месторождения Левиафан. Лицензия была вручена консорциуму 17 марта 2025 года. Зона I, площадь которой составляет около 1,7 тыс. кв. км, расположена в северной части исключительных экономических вод Израиля.