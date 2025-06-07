Трамп подписал указы для развития беспилотной авиации в США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указы, направленные на то, чтобы ускорить разработку беспилотников в стране.

Так, в первом указе, опубликованном Белым домом, говорится, что "цель США заключается в том, чтобы убедиться в сохранении лидирующих позиций страны в разработке, продаже и экспорте БПЛА".

В документе приводятся меры, которые, по мнению Трампа, будут способствовать достижению данной цели.

В частности, речь идет о мерах по наращиванию производственных мощностей, о более активной продаже в Штатах технологий, необходимых для разработки, производства и использования дронов. Также перечисляются меры по расширению использования беспилотников в коммерческих целях.

Много внимания в указе уделяется предложениям по стимулированию экспорта произведенных в США дронов гражданского назначения.

Второй подписанный Трампом указ, касающийся БПЛА, фокусируется на теме безопасности. В документе отмечается, что дроны могут с одной стороны, помогать обеспечивать безопасность в США, а с другой - их применяют также "преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные силы". Среди прочего, по данным президента США, дроны используют для нелегального ввоза в страну фентанила.

В связи с этим Трамп распорядился создать оперативную группу, которая займется инициативами по усилению контроля над американским воздушным пространством США.

Кроме того, Трамп дал поручение ряду федеральных ведомств внести предложения по ограничению полета беспилотников над рядом объектов и применению действующего законодательства в случаях, когда действия операторов дронов несут угрозу населению.

В указе упоминается и необходимость наращивать возможности по противодействию БПЛА и защите от них участников массовых мероприятий. В частности, Трамп попросил сфокусироваться на безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпиады 2028 года, которые пройдут в США.