Лула да Силва предложил использовать возможности ООН в украинском урегулировании

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил готовность помогать в поисках решения украинского конфликта, сообщает в субботу агентство EFE.

По итогам визита во Францию, бразильский лидер заявил журналистам, что обе стороны (Россия и Украина - ИФ) "могут рассчитывать на меня", если потребуется участие Бразилии для урегулирования кризиса.

Также Лула да Силва, говоря об Украине, подчеркнул, что "настало время для того, чтобы ООН снова взяла на себя видную роль".

Кроме того, он высказал мнение, что "мы можем быть близки к соглашению" по завершению боевых действий на Украине.