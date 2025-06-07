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Французские компании займутся производством дронов на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Компании из Франции намерены наладить производство беспилотников на украинской территории, заявил в субботу французский министр обороны Себастьен Лекорню.

"Речь пойдет о невиданном ранее партнерстве: крупная французская компания, производящая автомобили, начнет работать с французским малым предприятием, работающим в сфере обороны. Их задачей будет создание производственных мощностей, которые позволят производить дроны на Украине", - сказал он в эфире телеканала LCI.

Министр не стал раскрывать ни названия компаний, ни тип дронов, которые планируется производить.

По мнению Лекорню, благодаря этому проекту французские военные получат практические знания, касающиеся применения беспилотников.

Украина Франция Себастьен Лекорню
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