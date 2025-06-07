Французские компании займутся производством дронов на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Компании из Франции намерены наладить производство беспилотников на украинской территории, заявил в субботу французский министр обороны Себастьен Лекорню.

"Речь пойдет о невиданном ранее партнерстве: крупная французская компания, производящая автомобили, начнет работать с французским малым предприятием, работающим в сфере обороны. Их задачей будет создание производственных мощностей, которые позволят производить дроны на Украине", - сказал он в эфире телеканала LCI.

Министр не стал раскрывать ни названия компаний, ни тип дронов, которые планируется производить.

По мнению Лекорню, благодаря этому проекту французские военные получат практические знания, касающиеся применения беспилотников.