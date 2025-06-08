Президент Казахстана сменил министра обороны

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны республики, сообщила пресс-служба главы государства.

На эту должность указом президента назначен Даурен Косанов.

59-летний Жаксылыков занимал пост главы Минобороны с января 2022 года.

55-летний Косанов до этого назначения был заместителем министра обороны, главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана.