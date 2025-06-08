Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 26 спутников Starlink
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 26 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:20 по Тихоокеанскому времени США (в 17:20 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.