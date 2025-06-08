Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 26 спутников Starlink

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 26 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:20 по Тихоокеанскому времени США (в 17:20 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.