Экспорт Китая в мае вырос на 4,8%, импорт упал на 3,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Между тем импорт упал на 3,4% до $212,9 млрд. Показатель демонстрирует снижение с начала текущего года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.

Экспорт в Японию вырос на 6,2%, в Австралию – на 12,6%, в страны Европейского союза – на 12%, в государства АСЕАН – на 14,8%. При этом поставки в США рухнули на 34,5%, а в Южную Корею – сократились на 1,2%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае составило $103,22 млрд против $81,74 млрд в том же месяце 2024 года.

Экспорт из Китая в январе-мае вырос на 6,1% относительно того же периода прошлого года – до $1,48 трлн. В том числе увеличились поставки сельскохозяйственной продукции (+4,7%) и текстильных изделий (+3,7%).

Китай сократил импорт в январе-мае на 4,9% до $1,01 трлн. Снизились поставки из США (-7,4%), Евросоюза (-7,3%) и России (-9,5%), тогда как импорт из АСЕАН увеличился на 1,2%.

Внешнеторговый профицит в январе-мае уменьшился до $471,9 млрд по сравнению с $337,21 млрд за аналогичный период годом ранее.