Гутерриш призвал страны ООН усилить меры по защите океана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государства-члены ООН должны активизироваться для защиты мирового океана от последствий деятельности человека, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН по океану в Ницце.

"Океан - наше главное общее достояние, которое мы, однако, разоряем. (...) Если мы не сменим курс, повышение уровня воды приведет к затоплению дельт рек, уничтожению урожая, уничтожению прибрежных зон и даже поставит под угрозу существование многих островов", - подчеркнул Гутерриш.

"Без здорового океана не может быть здоровой планеты", - сказал он. Он напомнил, что океан вырабатывает 50% необходимого человечеству кислорода и кормит 3 млрд людей.

Гутерриш также призвал страны ООН подписать ряд соглашений для решения климатических проблем. "Я призываю все делегации ратифицировать Соглашение по морскому биологическому разнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции", - сказал генсек ООН.

Гутерриш напомнил, что каждый год в воду выбрасывается 23 млн тонн пластика. "Я призываю все страны принять в этом году перспективное глобальное юридически обязывающее Соглашение о борьбе с пластиковым загрязнением", - добавил Гутерриш.

Третья конференция ООН по океану проходит в Ницце с 9 по 13 июня. Организовывают конференцию президент Франции Эммануэль Макрон и его коста-риканский коллега Родриго Чавес Роблес.

Отмечается, что в конференции принимают участие более 50 мировых лидеров.

Соглашение по морскому биологическому разнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции открыто для подписания по 20 сентября 2025 года.

В декабре 2024 года государствам-членам не удалось достичь Соглашения о борьбе с пластиковым загрязнением. Они договорились продолжить переговоры. Ожидается, что обсуждение соглашения пройдет в Женеве 5-14 августа 2025 года.