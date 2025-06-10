Прохладная и дождливая погода прогнозируется на этой неделе в Москве

Самая холодная ночь на этой неделе будет в среду, по области до плюс 6

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Значительное понижение температуры сразу на 6-8 градусов прогнозируется в Москве со вторника, к выходным она опустится до плюс 16 - плюс 19 градусов; в течение недели будут небольшие осадки, наиболее дождливыми днями станут пятница, суббота и воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник - переменная облачность. И во вторник, и в среду произойдет значительное понижение температуры. Уже ночные температуры плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневные завтра - плюс 19 - плюс 21. В среду ночью плюс 8 - плюс 10, по области плюс 6 - плюс 10. В среду будет самая холодная ночь на этой неделе. А днем в среду плюс 18 - плюс 23", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что по сравнению с прошедшими выходными и понедельником, температура в московском регионе понизится сразу на 6-8 градусов. "Значительное понижение, но, если сравнивать с нормой, то оказывается, что температура всего на 1-1,5 градуса ниже нормы. Это совсем небольшое отличие", - добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, метеоролог уточнил, что во вторник и среду осадков практически не ожидается, в четверг прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, но значительных осадков ждать не стоит.

"Вот уже 13, 14 и 15 июня дождливая погода. Облачно, уже и солнца не будет видно. И, что очень важно, поскольку облака будут плотные, температура понизится: в Москве плюс 17 - плюс 19, а по области плюс 15 - плюс 20 градусов", - сообщил Вильфанд.