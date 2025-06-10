Президент Южной Кореи призвал лидера КНР помочь денуклеаризации Корейского полуострова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его помочь добиться денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"В канцелярии президента Ли Чжэ Мена сообщили, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сыграть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова ", - говорится в сообщении.

В Сеуле отметили, что китайский лидер со своей стороны заверил южнокорейского коллегу, что Пекин приложит усилия для решения этой проблемы.

Между тем, согласно китайским государственным СМИ, Си Цзиньпин во время беседы по телефону сказал, что Пекин и Сеул должны вывести их стратегическое сотрудничество на более высокий уровень. В частности, председатель КНР настаивает на укреплении сотрудничества в сфере торговли.

Кроме того, Ли Чжэ Мен пригласил Си Цзиньпина посетить в ноябре саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Ранее Ли Чжэ Мен провел первые после вступления в должность телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также с японским премьер-министром Сигэру Исибой.

Во время предвыборной кампании Ли Чжэ Мен выступал за налаживание отношений Сеула с Пекином. Он также обещал проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и южнокорейского бизнеса.

Выборы президента в Южной Корее состоялись 3 июня.