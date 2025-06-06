Президенты Южной Кореи и США обсудили американские пошлины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре договорились решить проблему американских пошлин на южнокорейские товары, сообщает в пятницу агентство Yonhap.

"Два лидера договорились работать для скорейшего достижения взаимовыгодного соглашения (по американским пошлинам - ИФ)", - цитирует агентство заявление канцелярии президента.

Отмечается, что разговор продлился около 20 минут.

Трамп поздравил Ли Чжэ Мена с избранием и пригласил его посетить Вашингтон.

В свою очередь южнокорейский президент отметил, что союз Южной Кореи и США является основой внешней политики Сеула.

Президентские выборы прошли в Южной Корее 3 июня. По результатам подсчета 100% голосов Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, его соперник, кандидат в президенты от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.