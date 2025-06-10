Макрон пообещал запретить соцсети подросткам до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил вечером во вторник в эфире телеканала France 2, что намерен запретить пользоваться социальными сетями детям моложе 15 лет, если такое решение не примет ЕС.

"Я оставляю нам несколько месяцев, чтобы добиться общеевропейской мобилизации. В противном случае (...) мы приступаем к этому во Франции. Мы не можем ждать", - заявил Макрон

"Мы должны запретить социальные сети тем, кто моложе 15 лет", - сказал Макрон в связи с убийством 14-летним подростком 10 июня сотрудницы коллежа в коммуне Ножан, в департаменте Верхняя Марна.

Ранее французские СМИ сообщали о задержании несовершеннолетнего убийцы, который во время досмотра сумок учащихся напал с ножом на 31-летнюю помощницу по воспитанию. От полученных ран женщина скончалась.

Макрон также выразил пожелание "ужесточить правила" продажи холодного оружия. "Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов", - сказал президент.