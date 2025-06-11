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США вернут названия переименованным при Байдене семи военным базам

США вернут названия переименованным при Байдене семи военным базам
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Пентагон восстановит названия семи военных баз, которые были переименованы при экс-президенте Джо Байдене.

"Мы также собираемся восстановить названия фортов Пикетт (Вирджиния), Худ (Техас), Гордон (Джорджия), Ракер (Алабама), Полк (Луизиана), А.П. Хилл и Роберта Э. Ли (Вирджиния)", - заявил Трамп во время выступления перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в шта‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​те Северная Каролина.

По его словам, США выиграли много сражений в этих фортах и "сейчас не время что-то менять".

Ранее в этом году министр обороны США Пит Хегсет распорядился переименовать две военные базы - Форт- Либерти и Форт- Мур в Форт -Брэгг и Форт -Беннинг (Джорджия).

Комиссия Конгресса в 2022 году предложила новые названия для военных баз, названных в честь офицеров Конфедерации. Трамп тогда выступал против новых названий.

Джо Байден Дональд Трамп США
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