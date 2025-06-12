Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В индийском Ахмедабаде спасатели извлекли тела 30-35 погибших из здания, на которое в четверг упал пассажирский самолет Air India, передает Reuters.

По данным полиции, борт упал на здание общежития для врачей.

Министр здравоохранения Индии сообщил, что жертв крушения самолета Air India много, сообщает The Guardian. Официально число погибших пока не называли. СМИ приводят разные данные, в частности, источники Hindustan Times сообщают не менее чем о 120 жертвах, News18 пишет о 133 погибших.

Как сообщалось, самолет Air India, который направлялся из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение после взлета. На борту находились 242 человека.

Перед катастрофой пилоты подали сигнал бедствия, но диспетчерам уже не ответили.