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Президент Ирана пообещал, что Тегеран не прекратит обогащение урана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг заявил, что иранские власти не откажутся от программы обогащения урана.

"Мы продолжим идти по нашему пути. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступимся от этого", - приводит агентство Mehr его слова.

"Даже если они будут бомбить наши предприятия, знания - в нашей памяти. Что бы они ни разрушили, мы отстроим заново", - заверил президент.

Он назвал "пагубной" резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой действий Ирана в ядерной сфере.

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди объявил, что Тегеран запускает третий объект по обогащению урана, модернизирует оборудование, переходя на обогатительные центрифуги шестого поколения.

Глава ОАЭИ Мохаммад‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Эслами также сказал в четверг, что третий объект уже построен. "Как только завершится установка центрифуг и их наладка, начнется процесс обогащения", - добавил Эслами.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее в четверг одобрил резолюцию, согласно которой Иран не в полной мере соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

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Издание The New York Times сообщало со ссылкой на представителей властей США и стран Европы, что Израиль, вероятно, ведет подготовку к проведению в скором времени военной операции против Ирана.

Источники говорили телеканалу NBC, что власти Израиля рассматривают возможность осуществить акцию против Ирана уже в предстоящие дни.

В четверг начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери отдал приказ приступить к серии общенациональных военных учений.

Иран Масуд Пезешкиан
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