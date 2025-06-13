Нетаньяху планирует телефонные разговоры с Путиным и Трампом
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует позже в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на канцелярию израильского лидера.
"В канцелярии отметили, что позже сегодня Нетаньяху, как ожидается, поговорит президентом США Трампом, президентом России Путиным, премьером Великобритании Стармером", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Нетаньяху провел разговоры с лидерами Индии, Франции, ФРГ.