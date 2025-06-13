Нетаньяху планирует телефонные разговоры с Путиным и Трампом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует позже в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на канцелярию израильского лидера.

"В канцелярии отметили,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ что позже сегодня Нетаньяху, как ожидается, поговорит президентом США Трампом, президентом России Путиным, премьером Великобритании Стармером", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Нетаньяху провел разговоры с лидерами Индии, Франции, ФРГ.