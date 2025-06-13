Британские ВВС сопроводили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Великобритании поднимались на сопровождение российского разведывательного самолета Ил-20 в польском воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в пятницу Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Очередное сопровождение российского самолета над Балтийским морем, на этот раз союзной парой британских самолетов, находившихся на дежурстве. 13 июня 2025 года примерно в 10:50 утра российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил наше воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около 2 км", - утверждается в сообщении коман‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дования.

Там добавили, что самолет "затем покинул польское воздушное пространство".

"Инцидент анализируется соответствующими командованиями НАТО. Польские вооруженные силы и союзные силы остаются в полной готовности защищать небо над Польшей и всей территорией Альянса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа британских истребителей Eurofighter Typhoon была переброшена на авиабазу в Мальборке (город на севере Польши, вблизи побережья Балтийского моря) для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing).