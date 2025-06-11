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Минобороны РФ сообщило о полете бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, продолжительность полета составила более четырех часов, на отдельных этап‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ах маршрута самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

В Минобороны РФ заявили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, дальняя авиация РФ регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Минобороны РФ в среду распространило к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​адры полета Ту-22М3 и их возвращение на аэродром.

Полёт российских самолетов состоялся на фоне учений НАТО в Балтийском море.

По официальным данным, Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

27 мая Балтийский флот РФ сообщил о начале крупных маневров с участием более 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тысяч военнослужащих. Привлечены силы Северного флота РФ, авиация Воздушно-космических сил, подразделения Московского и Ленинградского военных округов, сообщали военные.

6 июня Минобороны РФ заявило, что в рамках учения на Балтике российские военные отрабатывают защиту судов от действий недружественных стран.

Минобороны РФ
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