Нетаньяху подтвердил, что Израиль заранее сообщил США о планах нанести удары по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильская сторона заранее уведомила США о планах нанести удары по Ирану, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"США знали заранее об атаке", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Он добавил, что ожидает ответного удара Ирана. По его словам, Израиль работает над тем, чтобы снизить последствия, с которыми страна будет вынуждена столкнуться.

"Это могут быть очень суровые атаки, которые будут идти волнами", - сказал Нетаньяху, призвав жителей страны выполнять инструкции властей.

Премьер Израиля отметил, что удары по Ирану были "очень успешными". Он похвалил "прекрасную работу" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ и "Моссад".

Ранее Трамп подтвердил, что заранее знал об атаке. Также он подчеркнул, что не знает "есть ли еще у Ирана ядерная программа".

В ночь на пятницу израильские военные нанесли серию ударов по Ирану. В частности, согласно ЦАХАЛ, они значительно повредили объект по обогащению урана в городе Натанз. Кроме того, согласно израильской стороне, они ликвидировали ряд иранских высокопоставленных военных, в частности, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами.

Заявленной целью операции было предотвращение получения Ираном ядерного орудия. При этом Иран неоднократно заверял, что его ядерная программа - мирная.