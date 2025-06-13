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Взрывы звучат в районе Тегерана

Взрывы звучат в районе Тегерана
Последствия ночного авиаудара по Тегерану
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Звуки взрывов слышны в пятницу вечером в провинции Тегеран, административным центром которого является столица Ирана, передает агентство Mehr.

Телеканал IRIB в свою очередь сообщает о работе средств ПВО к югу от Тегерана.

По информации иранско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌го агентство Fars, звуки взрывов также были слышны в районе иранского завода по обогащению урана Фордо.

Между тем, начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир подтвердил, что военные продолжают наносить удары по Ирану "с полной силой".

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