Взрывы звучат в районе Тегерана

Последствия ночного авиаудара по Тегерану Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Звуки взрывов слышны в пятницу вечером в провинции Тегеран, административным центром которого является столица Ирана, передает агентство Mehr.

Телеканал IRIB в свою очередь сообщает о работе средств ПВО к югу от Тегерана.

По информации иранско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌го агентство Fars, звуки взрывов также были слышны в районе иранского завода по обогащению урана Фордо.

Между тем, начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир подтвердил, что военные продолжают наносить удары по Ирану "с полной силой".