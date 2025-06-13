Взрывы звучат в районе Тегерана
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Звуки взрывов слышны в пятницу вечером в провинции Тегеран, административным центром которого является столица Ирана, передает агентство Mehr.
Телеканал IRIB в свою очередь сообщает о работе средств ПВО к югу от Тегерана.
По информации иранского агентство Fars, звуки взрывов также были слышны в районе иранского завода по обогащению урана Фордо.
Между тем, начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир подтвердил, что военные продолжают наносить удары по Ирану "с полной силой".