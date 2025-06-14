Эрдоган обсудил с ближневосточными лидерами конфликт Израиля и Ирана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсудил ситуацию с обменом ударами Израилем и Ираном, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Турецкий президент заявил иранскому коллеге, что атаки Израиля нарушают международное право и угрожают разжечь пожар в регионе, а Нетаньяху хочет саботировать ядерные переговоры", - пишет агентство.

Эрдоган осудил израильскую атаку и выразил собо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌лезнования народу Ирана.

Также в разговоре с королем Иордании Абдаллой II турецкий президент сказал, что действия Израиля, по мнению Анкары, угрожают ближневосточному региону.

Вместе с тем Эрдоган провел разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в котором также обсудил последствия действий Израиля для региона.

Ранее в субботу турецкий лидер провел переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Со всеми лидерами Эрдоган также обсудил другие глобальные и региональные вопросы.