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Эрдоган связал атаки Израиля на Иран с активизацией переговоров по ядерной программе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что оживление переговоров по проблеме иранской ядерной программы и начавшиеся затем удары Израиля по Ирану взаимосвязаны.

"Атаки, совершаемые Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии и совсем недавно в Иране, определяются как бандитизм. Конечно же, это неспроста, что атаки произошли в то время, когда активизировались переговоры по ядерной программе Ирана", - приводит Anadolu его слова с выступления на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Эрдоган призвал исламский мир к сплочению и противодействию политике Израиля в Сирии, Ливане, Иране.

"Мы находимся в преддверии такого периода, когда исламский мир будет играть гораздо большую роль. Но сначала мы разрешим собственные внутренние разногласия", - отметил президент.

В миреЭрдоган заявил, что Иран имеет законное право на оборону от ИзраиляЧитать подробнее

Также он приветствовал возвращение Сирии в ОИС и международные отношения.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В начале этой недели в интервью ABC News премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация иранской ядерной программы отвечает и интересам США.

Вместе с тем Нетаньяху прокомментировал материал The Wall Street Journal, в котором говорилось со ссылкой на источник, что Иран подает сигналы о желании деэскалации конфликта с Израилем. Премьер заявил, что, по его мнению, Иран хочет продолжать переговоры с США по ядерной программе, чтобы тянуть время и создавать ядерное оружие.

"Я не удивлен. То есть они хотят продолжить эти фальшивые переговоры, в которых они лгут, обманывают и тянут за собой США. И знаете, у нас есть надежные данные по этому вопросу", - отметил премьер Израиля.

Атакованные Израилем иранские объекты

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Обогатительная фабрика Фордо, по данным МАГАТЭ, не пострадала
Хроника 13 – 21 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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