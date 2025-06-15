Один человек погиб, более 40 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, более 40 получили ранения в результате ракетного удара Ирана по Израилю в воскресенье утром, сообщают израильские СМИ.

Согласно данным службы скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом", в результате ракетного обстрела погибла одна женщина, 44 человека получили ранения.

Пожарно-спасательное управление Израиля подтвердило сообщения о падении шрапнели в Дане, Центральном районе и Иерусалиме. Также сообщается о п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌овреждениях жилых зданий и пожарах на открытых площадках.

Армия обороны Израиля подтвердила, что Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль. (...) В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы", - сообщили израильские военные.