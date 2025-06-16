Глава Renault Лука де Мео покинет компанию 15 июля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Renault Лука де Мео объявил о своем решении уйти в отставку и заняться новыми задачами за пределами автомобильного сектора. Об этом сообщается в пресс-релизе французского автопроизводителя.

Он проработал на этом посту пять лет.

Де Мео покинет компанию 15 июля, а до этого продолжит исполнять свои обязанности. Совет директоров Renault инициировал процесс назначения нового CEO на основе уже определенного плана преемственнос‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ти.

Как пишет Le Figaro, де Мео станет новым гендиректором французской холдинговой компании Kering, которая владеет такими модными брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent. Последние 20 лет ее возглавлял Франсуа-Анри Пино, семья которого контролирует Kering. По данным источников газеты, он останется председателем совета директоров.

Котировки акций Kering подскочили на 8,2% в ходе торгов в понедельник, в то время как цена бумаг Renault упала более чем на 7%.