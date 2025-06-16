Глава Renault Лука де Мео покинет компанию 15 июля
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Renault Лука де Мео объявил о своем решении уйти в отставку и заняться новыми задачами за пределами автомобильного сектора. Об этом сообщается в пресс-релизе французского автопроизводителя.
Он проработал на этом посту пять лет.
Де Мео покинет компанию 15 июля, а до этого продолжит исполнять свои обязанности. Совет директоров Renault инициировал процесс назначения нового CEO на основе уже определенного плана преемственности.
Как пишет Le Figaro, де Мео станет новым гендиректором французской холдинговой компании Kering, которая владеет такими модными брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent. Последние 20 лет ее возглавлял Франсуа-Анри Пино, семья которого контролирует Kering. По данным источников газеты, он останется председателем совета директоров.
Котировки акций Kering подскочили на 8,2% в ходе торгов в понедельник, в то время как цена бумаг Renault упала более чем на 7%.