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Главы МИД стран ЕС обсудят израильско-иранский конфликт

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС проведут 17 июня неформальный совет по видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в связи с конфликтом Израиля и Ирана, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

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"Ввиду серьезности ситуации на Ближнем Востоке высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) Кая Каллас запланировала на завтра совещание в формате видеоконференции с министрами иностранных дел. Это позволит обменяться взглядами, скоординировать дипломатические действия одновременно в отношении Тегерана и Тель-Авива и рассмотреть, как действовать", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Европейский союз, по его словам, выступает за деэскалацию и региональную безопасность и продолжит делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы снизить напряженность и найти решение для иранской ядерной программы.

"Это может быть достигнуто только путем переговоров", - отметил Аль-Ануни.

ЕС Израиль Иран
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