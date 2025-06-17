В Белоруссии пройдет выездное заседание Совета постпредов стран СНГ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выездное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств состоится 17 июня в Дзержинском районе Минской области Белоруссии, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"17 июня в Дзержинском районе на базе ресурсного центра "ЭкоТехноПарк - Волма" состоится выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "на встрече постпреды подведут итоги засед‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 5 июня в Душанбе, и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей".

Участники мероприятия кроме того рассмотрят предложения в проекты повесток дня предстоящих осенних заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

Кроме того, участники встречи ознакомятся с материально-технической базой, образовательным и инновационным потенциалом ресурсного центра "ЭкоТехноПарк - Волма", сообщили в пресс-службе.